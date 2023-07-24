Открытие новой школы в Батайске состоится 1 сентября

Фото: правительство Ростовской области.

Новая школа в Батайске на 1340 мест откроет свои двери для детей 1 сентября. Группа губернаторского контроля во главе с заместителем губернатора Ростовской области Игорем Сорокиным проинспектировала ход работ на объектах, реализуемых в рамках национальных и региональных проектов.Строительство новой школы в микрорайоне Авиагородок планируют завершить к концу 2023 года. Проект реализуют в рамках национального проекта «Образование». Согласно ему, школа будет состоять из четырех блоков-зданий, которые соединены проходами. Территории благоустроят и озеленят. Всего площадь учебного заведения составит порядка 27 тысяч квадратных метров.- Сегодня на объекте устанавливаются системы электроснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования, наружного и внутреннего водопровода. В ближайших планах - устройство внутренних инженерных сетей, - рассказал после осмотра строительной площадки заместитель губернатора Игорь Сорокин. - Эта школа существенно разгрузит уже действующие учебные заведения.Существует небольшое отставание по срокам. Однако подрядчик отметил, что с понедельника работы начнут вести в три смены.Следующим объектом строительства стала библиотека имени Ивана Тургенева. В 2023 году она стала победителем в конкурсе на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Ростовской области на создание модульных муниципальных библиотек. На это выделено 5 миллионов рублей. Благодаря средствам отремонтировали читальный зал, абонемент, хранилище и служебные комнаты. Кроме того, закупили новую мебель и современную технику. Также в библиотеке появились комфортные зоны для работы, отдыха и общения. Для людей с ограниченными возможностями здоровья обеспечили доступ. Проект уже реализован, до конца лета учреждение начнет работать.В 2022 году посетителями библиотеки стали около 32 тысяч человек, в том числе и школьники. Руководитель учреждения уверен, что новое оборудование должно привлечь большое количество читателей. За последние три года по данной программе было модернизировано четыре библиотеке в городе Батайске.В рамках рабочей поездки, Игорь Сорокин побывал в детском саду комбинированного вида №22 «Одуванчик». Каждый год он становится победителем губернаторского проекта поддержки местных инициатив «Сделаем вместе!». Благодаря этой программе с 2021 года в учреждение благоустроили прилегающую территорию, создали консультационный центр для родителей детей с ОВЗ «Пространство без границ» и пополнили материальную базу центра в этом году. К примеру, аппарат «Томатис» - терапию на нем проходят дети с ОВЗ. Средство стимулирует активность мозга с помощью музыкальных средств на основе полифонического звучания.- Такие проекты в первую очередь показывают заинтересованность руководства дошкольного заведения в развитии своих воспитанников, - отметил директор филиала ОАО «Донэнерго» Азовские межрайонные электрические сети Денис Бурыка. – И тут это видно. Сделана парковка, благоустроена территория, в группах есть все необходимое для удобства и развития малышей. Кроме того, в 2024 году здесь планируют создать центр гражданско-патриотического воспитания детей «Люблю свою Родину».За три года из областного бюджета выделили 4,5 миллионов рублей на проекты дошкольного учреждения.Последним объектом посещения стала школа №15. Образовательное учреждение открыло свои двери в июне 2023 года. В школе оборудованы: современный спортивный и актовый залы, помещение для занятий хореографией и уроками труда. К началу учебного года в школу завезут интерактивное оборудование и спортивный инвентарь. Учебное заведение должно разгрузить две действующие школы, которые расположены в этом районе. В настоящее время желающих обучаться в новой школе - более 1,2 тысячи детей. Всего будут работать 19 начальных классов и 16 средней и старшей школы.- Участие в реализации национальных и федеральных проектов дало возможность Ростовской области существенно улучшить социальную инфраструктуру - это и программа по строительству школ и детских садов, и модернизация здравоохранения, и благоустройство общественных пространств, модернизация водопроводных и канализационных сетей, кроме того, активно развивается и дорожная инфраструктура. Это первоочередные задачи, решение которых позволит сделать жизнь людей лучше. - отметил замглавы региона Игорь Сорокин.