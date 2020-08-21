В поселке Глубоком после капремонта возобновит работу казачья школа

Группа губернаторского контроля во главе с заместителем губернатора Михаилом Корнеевым проинспектировала социальные объекты в Каменском районе. Замглавы региона оценивал качество выполненных работ и проконтролировал ход строительства школы, а также благоустройство общественных территорий.В хуторе Старая Станица Михаил Корнеев оценил ход строительства школы. Возведение образовательного учреждения на тысячу мест началось в июне и будет длиться три года. На месте будущей школы огородили территорию и обеспечили к ней подъезды, вырыли котлован, готовят свайное поле.- Мы убедились, что ход работ соответствует графику. Но вместе с тем здесь необходимо создать все условия для строителей – решить вопрос с постоянной подачей электроэнергии (сейчас стройка подпитывается от дизельной станции) и обеспечить ее постоянной подачей воды. Я дал все необходимые поручения, – отметил замгубернатора.Михаил Викторович добавил, что на этом объекте он побывает еще не один раз.Второй объект контроля уже полностью готов. 1 сентября в поселке Глубоком после капитального ремонта свои двери откроет казачья школа. За 10 месяцев здесь провели масштабные работы: усилили фундамент, утеплили фасад и кровлю, заменили оконные и дверные блоки, произвели внутреннюю отделку помещений. Во дворе появилась спортплощадка, территория вокруг была благоустроена, отремонтированы гаражи.- Школа оснащена мебелью и всем необходимым оборудованием. Теперь нужно сделать уютным дворовую территорию – провести работы по озеленению, – добавил Михаил Корнеев. – Школа рассчитана на 360 ребят. Ее открытие позволит ликвидировать вторую смену в двух остальных образовательных учреждениях поселка.Также в поселке Глубоком группа губернаторского контроля посетила центральный парк. Здесь на площади два гектара производят масштабные работы по благоустройству. На участке вырублены старые деревья, демонтированы изношенные опоры уличного освещения и установлены 116 новых, устроены сети водоснабжения, идет наладка электроснабжения и видеонаблюдения. Замечаний по ходу благоустройства нет. Работы идут строго по графику и выполнены на 42%.В ближайшее время в парке установят информационные стенды с именами почетных граждан района, появятся детская и спортивная площадки, оборудование для сдачи норм ГТО, два шахматных комплекса и зона отдыха.Далее будут проводить работы по озеленению. В парке высадят более полутора сотен деревьев и более тысячи кустарников. Завершить благоустройство планируют до конца октября 2020 года.Последней точкой губернаторского контроля стал сквер в станице Калитвенской. Объект почти наполовину готов. Рабочие укладывают тротуарные дорожки. На детскую и подростковую площадки уже доставлены сценический и игровой комплексы.В этом же сельском поселении недавно капитально отремонтировали кровлю сельского Дома культуры и систему электроснабжения. И в парке, и в СДК работы проведены с опережением графика.Напомним, механизм губернаторского контроля действует в отношении строящихся и реконструируемых в регионе объектов. Выезды на места позволяют вовремя выявлять недостатки и оперативно их исправлять.