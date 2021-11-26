От коронавируса выздоровели еще 629 жителей Ростовской области
В Ростовской области от коронавируса выздоровели еще 629 человек. По данным на 29 ноября, всего инфекцию побороли 149 384 жителя региона.
Стационарное лечение получают 3 645 человек. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 374 пациента. Состояние 38 из них врачи оценивают как тяжелое.
Увеличивается и количество инфицированных. За последние 24 часа диагноз подтвердился у 655 человек, а общее число достигло 174 891. Большинство из них уже выздоровели. Однако медикам удалось спасти не всех пациентов ковидных госпиталей. По информации регионального правительства, 8 695 из них скончались от тяжелых последствий.
Несмотря на рост заболевших и умерших от COVID-19, на Дону ослабили карантинные меры. С 29 ноября для посещения общественных мест можно предъявить не QR-код, а медотвод или отрицательный ПЦР-тест. Люди с противопоказаниями к прививке могут не соблюдать самоизоляцию. А несовершеннолетним разрешено посещать бани, сауны и физкультурно-спортивные мероприятия без предъявления ПЦР-теста.