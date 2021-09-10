Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

За сутки от коронавируса выздоровели 389 человек в Ростовской области

За сутки от коронавируса выздоровели 389 человек в Ростовской области
За сутки выздоровели 389 жителей Ростовской области, болевшие COVID-19. По данным на 13 сентября, общее количество людей, поборовших опасный вирус, достигло 113 343.

В стационарах получают лечение 3 542 человека. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 356 человек. Врачи оценивают их состояние как тяжелое.

Коронавирус также не сдает позиций. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 470 человек. Большинство новых инфицированных - молодежь и люди от 46 до 65 лет. Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 130 583 жителей донского региона.

Растет и число смертей среди пациентов ковидных госпиталей. За минувшие сутки вирус забрал жизни 26 человек, а общее количество умерших достигло 6 344 человек.
0 0

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.