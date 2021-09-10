За сутки от коронавируса выздоровели 389 человек в Ростовской области

За сутки выздоровели 389 жителей Ростовской области, болевшие COVID-19. По данным на 13 сентября, общее количество людей, поборовших опасный вирус, достигло 113 343.В стационарах получают лечение 3 542 человека. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 356 человек. Врачи оценивают их состояние как тяжелое.Коронавирус также не сдает позиций. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 470 человек. Большинство новых инфицированных - молодежь и люди от 46 до 65 лет. Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 130 583 жителей донского региона.Растет и число смертей среди пациентов ковидных госпиталей. За минувшие сутки вирус забрал жизни 26 человек, а общее количество умерших достигло 6 344 человек.