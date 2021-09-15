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От коронавируса выздоровели еще 385 человек в Ростовской области

От коронавируса выздоровели еще 385 человек в Ростовской области
В Ростовской области с начала пандемии от коронавируса выздоровели 114 875 человек. Из них 385 побороли опасную инфекцию за сутки с 16 по 17 сентября.

COVID-19 также не сдает позиций. За последние 24 часа диагноз подтвердился у 463 человек. Всего с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили 132 433 жителя региона.

Стационарное лечение получают 3 544 пациента ковидных госпиталей. Еще 297 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Состояние 47 пациентов врачи оценивают как тяжелое, сообщили в региональном правительстве.

К сожалению, врачам не всегда удается спасти заболевших COVID-19. От опасного вируса скончались 27 жителей области. Всего с начала пандемии не стало 6 452 человек, болевших коронавирусом.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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