От коронавируса в Ростовской области умерли еще 17 человек

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области еще 17 человек скончались от ковида. За последние сутки инфекция унесла жизни девяти женщин и восьми мужчин. У них были хронические заболевания, которые и усугубили их состояние.С начала пандемии в регионе зафиксировали 9 783 смерти от COVID-19. Большая часть скончавшихся - пенсионеры. При этом вирус не щадит молодежь и даже детей. В 2020 году в регионе от коронавируса умер 12-летний мальчик.Наряду с ростом смертей растет и число инфицированных. За последние сутки в области положительные тесты на ковид получили 349 жителей Дона.