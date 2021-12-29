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От коронавируса в Ростовской области умерли еще 17 человек

От коронавируса в Ростовской области умерли еще 17 человек
В Ростовской области еще 17 человек скончались от ковида. За последние сутки инфекция унесла жизни девяти женщин и восьми мужчин. У них были хронические заболевания, которые и усугубили их состояние.

С начала пандемии в регионе зафиксировали 9 783 смерти от COVID-19. Большая часть скончавшихся - пенсионеры. При этом вирус не щадит молодежь и даже детей. В 2020 году в регионе от коронавируса умер 12-летний мальчик.

Наряду с ростом смертей растет и число инфицированных. За последние сутки в области положительные тесты на ковид получили 349 жителей Дона.
Фото: Алексей Бойко.
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