В Новошахтинске сгорел легендарный универмаг «Русь»: история здания

Фото: Ростов.ру

В Новошахтинске 25 июля сгорел торговый центр «Русь». Пожар унес жизни огнеборца Олега Гулевского и сотрудницы центра. Еще один пожарный получил травмы и находится в больнице. Жители города тяжело переживают эту утрату. Для многих «Русь» была символом детства.Здание построили в 1970 году. Оно находилось в центре города, рядом с центральным рынком. Универмаг стал популярным местом для жителей всех возрастов. Дети приходили сюда за сладостями, а взрослые — за покупками.Последние 30 лет «Русь» принадлежала акционерному обществу с тем же названием. Компания успешно сдавала помещения в аренду. В 2024 году выручка центра составила более 36 миллионов рублей, что на 12% больше, чем в 2023 году.Почти у каждого жителя Новошахтинска есть фотографии у входа в «Русь». Сейчас от здания остались только обгоревшие стены. Во время пожара люди наблюдали за происходящим и помогали пожарным. Новость быстро распространилась по городу и в соцсетях.Сейчас универмаг закрыт. В онлайн-картах указано, что он больше не работает. Жители города прощаются с «Русью».После пожара владелец центра понес большие убытки. Если в здании не найдут нарушений пожарной безопасности, он может рассчитывать на страховые выплаты. Но эти деньги вряд ли покроют все расходы на ремонт и подготовку к открытию.