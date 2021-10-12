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От коронавируса умерли 32 жителя Ростовской области за сутки

От коронавируса умерли 32 жителя Ростовской области за сутки
В Ростовской области увеличилось число случаев летального исхода среди пациентов с COVID-19. За сутки с 13 по 14 октября скончались 32 человека. Среди них - 22 женщины в возрасте от 44 до 89 лет. Также среди умерших оказались 10 мужчин - от 47 до 80 лет. В региональном правительстве уточнили, что все они страдали различными хроническими заболеваниями, которые усугубил коронавирус.

Растет и количество людей с подтвержденным диагнозом. За последние 24 часа опасную инфекцию подхватили 552 человека. Всего за период пандемии положительные результаты тестов на COVID-19 получили 145 932 жителя Ростовской области. Большинство из них уже выздоровели. Однако побороть новую болезнь удалось не всем. От коронавируса скончались 7 209 человек за период пандемии.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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