На Дону зарегистрировали еще 26 случаев летального исхода среди пациентов с COVID-19

В Ростовской области патологоанатомы регистрируют ежедневно десятки случаев летального исхода среди пациентов ковидных госпиталей. За сутки с 8 по 9 октября умерли еще 26 человек. COVID-19 унес жизни 15 женщин в возрасте от 51 до 81 года и 11 мужчин - от 51 года до 84 лет. Как сообщили в региональном правительстве, все умершие страдали различными хроническими заболеваниями, которые усугубил коронавирус.За минувшие 24 часа борьбу с опасной инфекцией начали 526 жителей донского региона. Большинство из них - молодые люди в возрасте от 18 до 45 лет. Общее количество зараженных за период пандемии увеличилось до 143 236 человек. Из них 7 067 не смогли побороть коронавирус.