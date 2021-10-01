От COVID-19 скончалась 25-летняя девушка и еще 33 жителя Ростовской области

В Ростовской области растет число смертей среди пациентов ковидных госпиталей. За сутки с 4 по 5 октября от COVID-19 скончались 34 человек, в числе которых - 25-летняя девушка. Помимо нее, умерли еще 17 женщин в возрасте от 46 до 93 лет и 16 мужчин - от 42 до 88 лет. Все они страдали различными хроническими заболеваниями, которые усугубил коронавирус. Всего с начала пандемии опасная инфекция забрала жизни 6 957 жителей донского региона.Увеличилось и количество заболевших. За последние 24 часа положительные результаты тестов на COVID-19 получили 510 человек. Большинство новых пациентов с коронавирусом - молодежь. По информации регионального правительства, общее число зараженных за период пандемии достигло 141 160 человек.