Эксперты не выступили в суде по делу экс-министра транспорта Ростовской области

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В Железнодорожном районном суде Ростова-на-Дону 4 августа состоялось очередное заседание по делу бывшего министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева. Однако допросить экспертов, проводивших исследование записей по этому делу, не удалось.Как сообщает DonDay, по словам прокурора, специалисты не смогли присутствовать на слушании из-за загруженности и других обстоятельств.На предыдущем заседании защита Кушнарева поставила под сомнение законность ряда доказательств, в том числе аудиозаписи его разговора с директором ООО «Т-Транс» Николаем Селезнёвым. По мнению адвокатов, запись была сделана с нарушениями: без понятых, на несертифицированное оборудование и без процессуального оформления.Вопросы у защиты возникли также к видеозаписи из кабинета Селезнёва и к скриншотам переписки между ним и экс-министром. В связи с этим прокуратура ранее предложила вызвать экспертов, проводивших экспертизу записей. Однако специалисты не смогли выступить в суде.Допрос экспертов ожидается на следующем заседании, 11 августа.