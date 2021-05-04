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От коронавируса скончались еще 15 жителей Ростовской области

От коронавируса скончались еще 15 жителей Ростовской области
В Ростовской области коронавирус забрал жизни еще 15 человек. По данным на 12 мая, скончались восемь женщин в возрасте от 62 до 83 лет и семеро мужчин от 36 до 85 лет. Всего за период пандемии скончались 4 149 пациентов ковидных госпиталей, сообщили в региональном правительстве.

Увеличилось и количество заболевших коронавирусом. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 201 жителя Ростовской области. Большинство из них переносит болезнь в легкой форме, однако у людей с хроническими заболеваниями инфекция может вызвать осложнения. Всего с начала пандемии положительные результаты тестов на COVID-19 получили 90 522 человека. Большую часть инфицированных составили ростовчане в возрасте от 46 до 65 лет.

Фото: РБК.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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