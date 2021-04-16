В Ростовской области скончались еще 10 пациентов ковидных госпиталей

В Ростовской области от последствий коронавируса скончались еще 10 человек. По состоянию на 19 апреля инфекция забрала жизни пяти женщин в возрасте от 38 до 83 лет и стольких же мужчин от 75 до 86 лет. Как сообщили в региональном правительстве, все умершие страдали хроническими заболеваниями. Всего за период пандемии вирус не смогли побороть 3 915 жителей области.Растет и число зараженных. За минувшие сутки врачи зафиксировали 237 новых случаев инфицирования среди дончан, а общее количество достигло 85 395 человек. Как правило, большинство пациентов переносят COVID-19 в легкой форме. Болезнь сопровождается симптомами ОРВИ: кашель, повышенная температура, ломота в теле. Но у людей пенсионного возраста коронавирус влечет за собой ряд осложнений. Тем не менее инфекция опасна для всех. Летом 2020 года от последствий COVID-19 скончался 12-летний ребенок, а осенью - 18-летний парень и две девушки, 19 и 23 лет.