За сутки COVID-19 подтвердился у 234 жителей Ростовской области

В Ростовской области коронавирусом заболели еще 234 человека. За сутки с 20 по 21 апреля большую часть инфицированных составили люди от 46 до 65 лет (83 человека). На втором месте по числу инфицированных - молодежь от 18 до 45 лет. В этой возрастной категории положительные тесты на COVID-19 получили 80 человек. Среди пенсионеров вирус подхватил 41 человек от 66 до 79 лет и 14 старше 80 лет. Случаи заболевания зафиксировали и среди несовершеннолетних. Борьбу с коронавирусом начали 16 детей до 18 лет.Всего с начала пандемии в Ростовской области заразились 85 864 человека. В основном болезнь они переносили в легкой форме. Однако у дончан с хроническими заболеваниями зачастую возникали осложнения. В частности, тяжелая форма COVID-19 встречалась у людей с астмой, сахарным диабетом, гипертонией, сердечно-сосудистыми, онкологическими и другими болезнями. Врачам не всегда удавалось спасать пациентов ковидных госпиталей. За период пандемии вирус забрал жизни 3 947 человек. Из них 18 скончались за минувшие сутки, сообщили в региональном правительстве.