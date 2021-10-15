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От COVID-19 за сутки скончались 29 жителей Ростовской области

От COVID-19 за сутки скончались 29 жителей Ростовской области
В Ростовской области от коронавируса скончались еще 29 человек. По данным на 19 октября, опасная инфекция забрала жизни 16 женщин в возрасте от 56 до 87 лет и 13 мужчин. Самому молодому из них было 28 лет, самому пожилому - 77. Все умершие страдали различными хроническими заболеваниями, которые усугубил COVID-19. Всего с начала пандемии скончались 7 358 пациентов ковидных госпиталей.

Увеличилось и количество заболевших. За последние 24 часа инфекцию подхватили 587 жителей донского региона. Всего за период пандемии диагноз подтвердился у 148 821 человека. Большинство из них - ростовчане в возрасте от 18 до 45 лет. По информации областного правительства, эта возрастная категория составляет более 30% всех зараженных.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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