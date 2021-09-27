От COVID-19 скончались еще 27 жителей Ростовской области

В Ростовской области патологоанатомы ежедневно регистрируют десятки смертей среди пациентов с коронавирусом. За сутки с 28 по 29 сентября инфекция забрала жизни 27 жителей донского региона.В их числе оказались 15 женщин в возрасте от 60 до 84 лет и 12 мужчин - от 52 до 86 лет. Все умершие страдали различными хроническими заболеваниями, которые усугубил COVID-19. Всего с начала пандемии скончались 6 777 человек.По информации областного правительства, на Дону увеличилось и количество зараженных. За последние 24 часа положительные результаты тестов на коронавирус получили 489 человек, а общее число пациентов с COVID-19 достигло 138 132. Большинство из них - молодежь и люди от 46 до 65 лет.