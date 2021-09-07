За сутки COVID-19 унес жизни 28 жителей Ростовской области

В Ростовской области ежедневно патологоанатомы регистрируют десятки случаев летальных исходов среди пациентов ковидных госпиталей. За сутки с 8 по 9 сентября инфекция забрала жизни 28 человек.В числе умерших - 19 женщин. Самой молодой из них было 56 лет, а самой пожилой - 84 года. Также от вируса скончались девять мужчин в возрасте от 51 года до 83 лет. По информации правительства региона, все умершие страдали различными хроническими заболеваниями, которые усугубил коронавирус.Увеличилось и число заболевших. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 470 человек. Всего с начала пандемии положительные результаты тестов на COVID-19 получили 128 694 человека. Из них 6 237 не смогли побороть опасный вирус.