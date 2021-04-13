В Ростовской области COVID-19 забрал жизни еще 28 пациентов

В Ростовской области скончались еще 28 пациентов с коронавирусом. За сутки с 14 по 15 апреля инфекция забрала жизни 14 женщин в возрасте от 44 до 84 лет. Не смогли побороть вирус и 14 мужчин от 49 до 88 лет. Все умершие страдали страдали хроническими заболеваниями, которые усугубил COVID-19. Столько же человек не стало и за предыдущие сутки. Хотя до этого в регистре умерших три дня не было ни одного случая летального исхода среди пациентов ковидных госпиталей.Растет и число инфицированных. За последние 24 часа диагноз подтвердился у 240 дончан. Всего за период пандемии медики выявили коронавирус у 84 435 человек. По информации регионального правительства, из них 3 852 человека скончались от COVID-19. По числу умерших Ростовская область остается на первом месте в Южном федеральном округе и на четвертом - в стране. Всего положительные результаты тестов на инфекцию получили 4 675 153 россиянина.