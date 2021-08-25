Еще 25 пациентов с COVID-19 скончались в Ростовской области

В Ростовской области растет число смертей среди пациентов ковидных госпиталей. За сутки с 26 по 27 августа вирус забрал жизни 25 человек. В их числе - 16 женщин в возрасте от 47 до 92 лет и девять мужчин - от 47 лет до 91 года. По информации регионального правительства, все умершие страдали различными хроническими заболеваниями. Всего с начала пандемии умерли 5 875 жителей Ростовской области.Увеличилось и количество инфицированных. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 488 человек. Большинство из них - молодежь и люди от 46 до 65 лет. За последние несколько недель значительно выросло число детей среди зараженных. По данным на 27 августа, за сутки заболел 81 ребенок. Общее количество жителей Дона, получивших положительные результаты тестов на COVID-19, достигло 122 476 человек.