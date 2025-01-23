От чего падает поголовье коров в Ростовской области

— Поначалу мы думали, что кто-то вспомнил свои старые обиды, решил свести счеты с директором, — рассказывает один из работников хозяйства. — Продолжали работать, уверенные, что в деле быстро разберутся и установят, что никаких хищений не было. Но теперь мы почти уверены, что речь идет вовсе не о старых обидах и конфликте с бывшими сотрудниками.

— Следствие использует весьма избирательную тактику, — говорит адвокат Матеоса Хатламаджияна Людмила Лопаткина. — С одной стороны, оно активно давит на всех акционеров, убеждает их, что им нанесен большой материальный ущерб, для возмещения которого нужно написать заявление в полицию. Летом 2024 года они устроили настоящее шоу. В 40-градусную жару вызвали на допрос несколько десятков человек. Допрос проводили в одном из помещений Чалтырской школы №2, где люди по несколько часов ждали своей очереди под палящим солнцем. Во время допроса сотрудники полиции, вместо объективного рассмотрения обстоятельств, настоятельно «советовали» написать заявление о хищении их имущества руководством «Колхоза им. Мясникяна». С другой стороны — расследование уголовного дела постоянно затягивается, все разумные сроки исчерпаны. Имеют место многочисленные нарушения законодательства. Сторона защиты не уведомляется о принимаемых решениях, ходатайства защиты игнорируются. Нет комплексной экспертизы, которая могла бы определить, действительно ли акционерам нанесен материальный ущерб.

- Мы уверены, что в действиях руководства нет никакого состава преступления. Реорганизация хозяйства была проведена на основания решения общего собрания. В конце концов, именно она позволила колхозу выйти на новые показатели и стать успешным предприятием, - говорит другой адвокат Вячеслав Котельников.

Фото: «Колхоз имени Мясникяна»