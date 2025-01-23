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От чего падает поголовье коров в Ростовской области

От чего падает поголовье коров в Ростовской области
Ситуация в одном из ведущих животноводческих хозяйств Ростовской области показывает, как уголовное давление на преуспевающее предприятие может стать причиной кризиса в целой отрасли.

В начале 2025 года Министерство сельского хозяйства Ростовской области отметило сокращение поголовья крупного рогатого скота в регионе. За 2024 год количество мясных и молочных коров в области уменьшилось на 3%.

Специалисты утверждают, что, хотя падение и не было значительным, сам факт вызывает беспокойство. Что бы вырастить молочную или мясную корову, нужно несколько лет, в то время как на ее убой требуется несколько минут. Поэтому даже небольшое снижение поголовья считается негативной тенденцией в отрасли.

Среди факторов, влияющих на спад в сельском хозяйстве, можно выделить удорожание кормов и топлива. Однако иногда совершенно субъективные обстоятельства могут заставить крестьян отдавать скот «под нож».

Именно в такую ситуацию попал АО «Колхоз им. Мясникяна» в Мясниковском районе. В хозяйстве насчитывается 2200 голов скота, из них 1000 — молочные коровы. Ежегодно предприятие производит более 7 тысяч тонн молока.

Однако уже более года одно из ведущих молочных предприятий Ростовской области находится в сложной ситуации из-за уголовного дела, возбужденного против руководства. По решению суда директор, Матеос Хатламаджиян, отстранен от работы. Это в свою нарушает привычный ритм работы предприятия. 

Еще в 2022 году несколько бывших сотрудников компании обратились в полицию. Они заявили, что якобы их имущественные права были нарушены. 

— Поначалу мы думали, что кто-то вспомнил свои старые обиды, решил свести счеты с директором, — рассказывает один из работников хозяйства. — Продолжали работать, уверенные, что в деле быстро разберутся и установят, что никаких хищений не было. Но теперь мы почти уверены, что речь идет вовсе не о старых обидах и конфликте с бывшими сотрудниками.


В хозяйстве предполагают, что за этими действиями стоит чей-то меркантильный умысел.

— Следствие использует весьма избирательную тактику, — говорит адвокат Матеоса Хатламаджияна Людмила Лопаткина. — С одной стороны, оно активно давит на всех акционеров, убеждает их, что им нанесен большой материальный ущерб, для возмещения которого нужно написать заявление в полицию. Летом 2024 года они устроили настоящее шоу. В 40-градусную жару вызвали на допрос несколько десятков человек. Допрос проводили в одном из помещений Чалтырской школы №2, где люди по несколько часов ждали своей очереди под палящим солнцем. Во время допроса сотрудники полиции, вместо объективного рассмотрения обстоятельств, настоятельно «советовали» написать заявление о хищении их имущества руководством «Колхоза им. Мясникяна». С другой стороны — расследование уголовного дела постоянно затягивается, все разумные сроки исчерпаны. Имеют место многочисленные нарушения законодательства. Сторона защиты не уведомляется о принимаемых решениях, ходатайства защиты игнорируются. Нет комплексной экспертизы, которая могла бы определить, действительно ли акционерам нанесен материальный ущерб.


Из-за отсутствия компетентного руководства уже начались неизбежные убытки на предприятии. Несвоевременное приобретение кормов и пищевых добавок привело к снижению надоев и объема производимого молока.

Молочное производство считается одним из самых низкорентабельных в сельском хозяйстве. Любое изменение ситуации приводит к убыткам. Видя трудности, с которыми столкнулся «Колхоз им. Мясникяна», соседние хозяйства начали сокращать поголовье крупного рогатого скота. Уже ликвидировано несколько сотен молочных коров. 

В «Колхозе им. Мясникяна» не знают, кому они могли перейти дорогу? Почему с таким упорством пытаются уничтожить успешное хозяйство?

- Мы уверены, что в действиях руководства нет никакого состава преступления. Реорганизация хозяйства была проведена на основания решения общего собрания. В конце концов, именно она позволила колхозу выйти на новые показатели и стать успешным предприятием, - говорит другой адвокат Вячеслав Котельников.


Удивительно, но акционеры, которые обратились в полицию, сами того не понимая, своими действиями лишь усугубляют ситуацию. Если предприятие потерпит убытки, то и они окажутся в том же положении. 

Сейчас предприятие в сложном положении. Если убытки станут слишком большими, то придется принять непростое решение и забить животных. Невозможно обеспечить их содержание без стабильного дохода.

Когда в начале 2026 года министерство сельского хозяйства Ростовской области представит отчет о новом сокращении поголовья коров и уменьшении производства молока, эксперты будут в один голос утверждать, что это произошло из-за рыночных условий. Мало кто вспомнит, что эту проблему можно было бы предотвратить. Достаточно было бы одному из успешных хозяйств в регионе позволить активно развиваться дальше.
Фото: «Колхоз имени Мясникяна»
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