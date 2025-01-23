От чего падает поголовье коров в Ростовской области
Ситуация в одном из ведущих животноводческих хозяйств Ростовской области показывает, как уголовное давление на преуспевающее предприятие может стать причиной кризиса в целой отрасли.
В начале 2025 года Министерство сельского хозяйства Ростовской области отметило сокращение поголовья крупного рогатого скота в регионе. За 2024 год количество мясных и молочных коров в области уменьшилось на 3%.
Специалисты утверждают, что, хотя падение и не было значительным, сам факт вызывает беспокойство. Что бы вырастить молочную или мясную корову, нужно несколько лет, в то время как на ее убой требуется несколько минут. Поэтому даже небольшое снижение поголовья считается негативной тенденцией в отрасли.
Среди факторов, влияющих на спад в сельском хозяйстве, можно выделить удорожание кормов и топлива. Однако иногда совершенно субъективные обстоятельства могут заставить крестьян отдавать скот «под нож».
Именно в такую ситуацию попал АО «Колхоз им. Мясникяна» в Мясниковском районе. В хозяйстве насчитывается 2200 голов скота, из них 1000 — молочные коровы. Ежегодно предприятие производит более 7 тысяч тонн молока.
Однако уже более года одно из ведущих молочных предприятий Ростовской области находится в сложной ситуации из-за уголовного дела, возбужденного против руководства. По решению суда директор, Матеос Хатламаджиян, отстранен от работы. Это в свою нарушает привычный ритм работы предприятия.
Еще в 2022 году несколько бывших сотрудников компании обратились в полицию. Они заявили, что якобы их имущественные права были нарушены.
В хозяйстве предполагают, что за этими действиями стоит чей-то меркантильный умысел.
Из-за отсутствия компетентного руководства уже начались неизбежные убытки на предприятии. Несвоевременное приобретение кормов и пищевых добавок привело к снижению надоев и объема производимого молока.
Молочное производство считается одним из самых низкорентабельных в сельском хозяйстве. Любое изменение ситуации приводит к убыткам. Видя трудности, с которыми столкнулся «Колхоз им. Мясникяна», соседние хозяйства начали сокращать поголовье крупного рогатого скота. Уже ликвидировано несколько сотен молочных коров.
В «Колхозе им. Мясникяна» не знают, кому они могли перейти дорогу? Почему с таким упорством пытаются уничтожить успешное хозяйство?
Удивительно, но акционеры, которые обратились в полицию, сами того не понимая, своими действиями лишь усугубляют ситуацию. Если предприятие потерпит убытки, то и они окажутся в том же положении.
Сейчас предприятие в сложном положении. Если убытки станут слишком большими, то придется принять непростое решение и забить животных. Невозможно обеспечить их содержание без стабильного дохода.
Когда в начале 2026 года министерство сельского хозяйства Ростовской области представит отчет о новом сокращении поголовья коров и уменьшении производства молока, эксперты будут в один голос утверждать, что это произошло из-за рыночных условий. Мало кто вспомнит, что эту проблему можно было бы предотвратить. Достаточно было бы одному из успешных хозяйств в регионе позволить активно развиваться дальше.