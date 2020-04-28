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В Ростове до 11 мая обнулили действие пропусков для перемещения по городу

В Ростове до 11 мая обнулили действие пропусков для перемещения по городу
В Ростове-на-Дону в период майских праздников изменили правила действия пропусков для перемещения по городу. Распоряжением губернатора большую их часть обнулили на период с 1 по 11 мая. Об этом глава региона сообщил 30 апреля.

В области пока наблюдается тяжёлая эпидемиологическая обстановка. Поскольку впереди — почти две недели выходных, большинство предприятий не будут работать. Чтобы удержать людей дома на самоизоляции, действие пропусков приостановили. В течение 11 дней по городу смогут перемещаться только сотрудники тех предприятий, которые продолжают действовать в период объявленных президентом выходных. Это относится к больницам, аптекам, продуктовым магазинам, точкам, торгующим товарами первой необходимости, а также организациям, занимающимся проведением неотложных аварийных и ремонтных работ. Остальным грозит штраф за нарушение режима самоизоляции.

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