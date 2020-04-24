Президент рассказал, когда начнётся выход из самоизоляции
Президент России Владимир Путин сообщил, когда начнётся выход из режима самоизоляции. Заявление глава государства сделал во время совещания с главами субъектов РФ 28 апреля.
Путин объявил о постепенном выходе из режима ограничений с 12 мая. Решение о том, как будет организован этот процесс, он отдал на откуп главам регионов.
- Решения должны принимать на местах, исходя из складывающейся в регионе ситуации, - пояснил президент.
До 5 мая он поручил правительству РФ разработать план поэтапного выхода из карантина. На его основе губернаторы будут с 11 мая принимать решения о смягчении режима самоизоляции.
Добавим, Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что донской регион будет выходить из режима ограничений в четыре этапа.