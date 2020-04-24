Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Президент рассказал, когда начнётся выход из самоизоляции

Президент рассказал, когда начнётся выход из самоизоляции
Президент России Владимир Путин сообщил, когда начнётся выход из режима самоизоляции. Заявление глава государства сделал во время совещания с главами субъектов РФ 28 апреля.

Путин объявил о постепенном выходе из режима ограничений с 12 мая. Решение о том, как будет организован этот процесс, он отдал на откуп главам регионов.
- Решения должны принимать на местах, исходя из складывающейся в регионе ситуации, - пояснил президент.

До 5 мая он поручил правительству РФ разработать план поэтапного выхода из карантина. На его основе губернаторы будут с 11 мая принимать решения о смягчении режима самоизоляции.

Добавим, Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что донской регион будет выходить из режима ограничений в четыре этапа.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.