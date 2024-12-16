Каждый второй житель Ростова передаривает новогодние подарки

Фото: ростов.ру

Каждый второй житель Ростова-на-Дону имеет привычку передаривать полученные подарки. Эту информацию предоставила пресс-служба «Авито».По данным сервиса, 2% жителей города вообще не покупают подарки. Примечательно, что мужчины чаще отказываются от этой традиции, чем женщины: 13% против 6%.Анализ показал, что примерно половина жителей Ростова предпочитает приобретать подарки в интернете, а каждый пятый делает это во время акций и распродаж.Интересно, что мужчины тратят на подарки больше, чем женщины. Сильный пол готов выделить на подарок близкому человеку около 6 200 рублей, в то время как женщина обычно 5 000 рублей.Также опрос выявил, что 47% опрошенных готовы передать подарок, если он не понравился. От неудачных презентов чаще избавляются женщины, чем мужчины: 44% против 35%.