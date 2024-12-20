Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Около 20% жителей Ростовской области совсем не пьют алкоголь на Новый год

Около 20% жителей Ростовской области совсем не пьют алкоголь на Новый год
В Ростовской области почти 20% жителей не пьют алкоголь на Новый год. Donday провел опрос среди своих читателей и пришел к интересным результатам.

Большинство жителей области отдают предпочтение легким напиткам крепостью до 40 градусов. Таких любителей оказалось 67%. Еще 11% респондентов вместо крепкого алкоголя предпочитают домашние коктейли.

17% жителей Дона в волшебный праздник совсем отказываются от спиртного. А 36% опрошенных выпьют лишь бокал шампанского в момент боя курантов. Оставшиеся 47% респондентов отметили, что планируют выпить ровно столько, сколько им необходимо для полного расслабления.

Важно отметить, что перед Новым годом спрос на алкоголь в магазинах резко возрастает. Об этом рассказал Дмитрий Г., сотрудник одного из алкогольных магазинов Ростова. По его словам, в декабре выручка за месяц увеличивается на 50%. 

— Да, спрос значительно растет. К примеру, выручка за ноябрь составила 4 миллиона. Сегодня, 20 декабря, она составляет уже 8,2 миллиона рублей, — поделился сотрудник.


Дмитрий подчеркнул, что перед праздниками шампанское пользуется наибольшим спросом. На втором месте по популярности среди жителей — односолодовый виски, а коньяк покупают еще реже. Чаще всего за крепкий напиток готовы заплатить от 5 до 10 тысяч рублей. Обычно его покупают в подарок.

Интересно, что 28% ростовчан считают алкоголь универсальным подарком на любой праздник. А 20% опрошенных, напротив, не одобряют такой подарок. По их мнению, дарить алкоголь неуместно. 
Фото: ростов.ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.