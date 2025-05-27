Ольга Горбанева назначена и.о. министра сельского хозяйства Ростовской области

Фото: Правительство Ростовской области

Исполняющей обязанности министра сельского хозяйства Ростовской области стала Ольга Горбанева. Информацию об этом сообщает портал DonDay.Ранее она занимала пост первого заместителя министра сельского хозяйства региона.На этом месте она заменила Константина Рачаловского, который был задержан в феврале 2025 года по подозрению в превышении должностных полномочий. Его обвиняют в махинациях с субсидиями. Сейчас бывший министр находится под домашним арестом.Официально Константин Рачаловский был уволен с должности министра только 27 мая.