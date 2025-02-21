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Под домашний арест отправили министра сельского хозяйства Ростовской области

Под домашний арест отправили министра сельского хозяйства Ростовской области
Замгубернатора - министра сельского хозяйства Ростовской области Константина Рачаловского отправили под домашний арест до 17 апреля. Меру пресечения избрали 21 февраля в Ленинском районном суде Ростова-на-Дону.

Ранее суд продлил задержание Константина Рачаловского на 72 часа для того, чтобы стороны предоставили все необходимые документы по избранию меры пресечения.

Напомним, Константина Рачаловского задержали 17 февраля. Его обвиняют в превышении полномочий. По версии следствия, министр сельского хозяйства дал указание подчиненным оформить субсидии за счет средств федерального и областного бюджетов для ряда предприятий.

После получения средств эти предприятия объявили банкротами. Были похищены субсидии в размере 155,2 миллиона рублей.

По тому же делу о превышении должностных полномочий был задержан советник губернатора Ростовской области Виктор Гончаров. В настоящее время ему не избрана мера пресечения.
Фото: Дондей
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