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В превышении полномочий подозревают Константина Рачаловского

В превышении полномочий подозревают Константина Рачаловского
Министра сельского хозяйства Ростовской области Константина Рачаловского обвиняют в превышении полномочий. Об этом сообщили в УФСБ России по региону.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, Константин Рачаловский был в курсе тяжёлого финансового положения некоторых компаний. Но, несмотря на это, он всё равно дал распоряжение своим подчинённым оформить субсидии за счёт средств федерального и регионального бюджетов.

После того как эти компании получили государственную поддержку, они были признаны банкротами. Субсидии в размере 155,2 миллиона рублей были присвоены.

В отношении Рачаловского возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».

Напомним, что Константин Рачаловский был задержан утром 17 февраля.
Фото: соцсети
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