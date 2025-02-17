В превышении полномочий подозревают Константина Рачаловского

Фото: соцсети

Министра сельского хозяйства Ростовской области Константина Рачаловского обвиняют в превышении полномочий. Об этом сообщили в УФСБ России по региону.Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, Константин Рачаловский был в курсе тяжёлого финансового положения некоторых компаний. Но, несмотря на это, он всё равно дал распоряжение своим подчинённым оформить субсидии за счёт средств федерального и регионального бюджетов.После того как эти компании получили государственную поддержку, они были признаны банкротами. Субсидии в размере 155,2 миллиона рублей были присвоены.В отношении Рачаловского возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».Напомним, что Константин Рачаловский был задержан утром 17 февраля.