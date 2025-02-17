Министр сельского хозяйства Ростовской области задержан 17 февраля
Правоохранители 17 февраля задержали заместителя губернатора — министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константина Рачаловского. Об этом сообщает портал Donday со ссылкой на собственный источник.
В здание правительства Ростовской области пришли представители силовых структур. По всей видимости, это связано с проверкой и изъятием документов после того, как был задержан министр.
Константину Рачаловскому пока обвинение не предъявлено.
Рачаловский — ученый-агроном, выпускник Донского сельскохозяйственного института, который он окончил в 1984 году. Он начал свою карьеру в качестве главного агронома совхоза «Октябрьский», а затем стал директором акционерного общества «Октябрьское», расположенного в Аксайском районе.
В 1996 году он начал свою карьеру на должности заместителя главы администрации Аксайского района и начальника управления сельского хозяйства и продовольствия. Позже он был назначен первым заместителем главы администрации Аксайского района.
7 мая 2014 года губернатор Василий Голубев принял решение назначить Константина Рачаловского министром сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области.