Министр сельского хозяйства Ростовской области задержан 17 февраля

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Правоохранители 17 февраля задержали заместителя губернатора — министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константина Рачаловского. Об этом сообщает портал Donday со ссылкой на собственный источник.В здание правительства Ростовской области пришли представители силовых структур. По всей видимости, это связано с проверкой и изъятием документов после того, как был задержан министр.Константину Рачаловскому пока обвинение не предъявлено.Рачаловский — ученый-агроном, выпускник Донского сельскохозяйственного института, который он окончил в 1984 году. Он начал свою карьеру в качестве главного агронома совхоза «Октябрьский», а затем стал директором акционерного общества «Октябрьское», расположенного в Аксайском районе.В 1996 году он начал свою карьеру на должности заместителя главы администрации Аксайского района и начальника управления сельского хозяйства и продовольствия. Позже он был назначен первым заместителем главы администрации Аксайского района.7 мая 2014 года губернатор Василий Голубев принял решение назначить Константина Рачаловского министром сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области.