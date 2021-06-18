В Ростове жители Левенцовки пожаловались на свалку мусора возле домов
Жители Левенцовки пожаловались на огромную кучу мусора возле домов. Свалка отходов появилась на улице Жданова.
В редакцию прислали фото, на котором видно, как вокруг переполненных мусорных жбанов валяются сотки мешков отходов. Судя по размерам, мусор не вывозили несколько недель, а может и месяц.
Вывозом мусора в донской столице занимается организация "Чистый город". Там рассказали, что спецтехника регионального оператора вчера не смогла забрать отходы с данной площадки, потому что предназначенный для этого контейнер был заполнен строительными хламом и ветками. Это и не позволило вывезти мусор и накрыть его тентом.
-Сейчас на данному адресу находится другой вид спецтехники и бригада рабочих, которые зачищают территорию и грузят отходы в мусоровоз в ручную - сообщили в компании.
Вероятно, такая ситуация произошла на Левенцовке из-за того, что вся мусорная спецтехника была задействована во время ликвидации последствий ливня. Напомним, шторм прошёл в Ростове 17 июня. Сотни машин уборочной техники вывозили сломанные ветки, скопления мусора и другие "последствия" стихийного бедствия, которые образовались на улицах Ростов-на-Дону.