Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове мусорные компании обязали вывозить отходы до 7 утра

В Ростове мусорные компании обязали вывозить отходы до 7 утра
В Ростове-на-Дону мусорные компании обязали вывозить отходы утром. Об этом рассказал и.о. главы администрации Александр Скрябин в своем телеграм-канале 3 марта.

Проблема с вывозом мусора в донской столице существует уже давно. Горожане неоднократно жаловались на скопления отходов возле дома. Огромные мешки иногда не вывозили по несколько недель.

Чтобы избавиться от скопления мусора, мешки с отходами решили вывозить до 07:00. График уборки территорий согласуют с подрядчиком.
Добавим, что региональным оператором по обращению с ТКО в Ростове является ООО «ЭкоЦентр». В случае несвоевременного вывоза мусора жители могут оставить жалобу.
Фото: Rostov.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.