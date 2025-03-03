В Ростове мусорные компании обязали вывозить отходы до 7 утра

Фото: Rostov.ru

В Ростове-на-Дону мусорные компании обязали вывозить отходы утром. Об этом рассказал и.о. главы администрации Александр Скрябин в своем телеграм-канале 3 марта.Проблема с вывозом мусора в донской столице существует уже давно. Горожане неоднократно жаловались на скопления отходов возле дома. Огромные мешки иногда не вывозили по несколько недель.Чтобы избавиться от скопления мусора, мешки с отходами решили вывозить до 07:00. График уборки территорий согласуют с подрядчиком.Добавим, что региональным оператором по обращению с ТКО в Ростове является ООО «ЭкоЦентр». В случае несвоевременного вывоза мусора жители могут оставить жалобу.