Один из старейших домов в Ростове разрушается на глазах

Фото: Rostov.ru

На глазах ростовчан рушится один из старейших домов в Ростове — бывший особняк Феоны Здоренко. Он был построен в 1870-х годах на улице Донской, 41. Жители переживают, что скоро от здания с историей в 150 лет ничего не останется.Дом Феоны Здоренко считается особенным на архитектурной карте Ростова-на-Дону — это старейшая сохранившаяся постройка Солдатской слободы, которая позже стала частью нового города.Таких домов в городе всего три: в отличие от большинства архитектурных памятников Ростова, его делали не из кирпича, а из блоков ракушечника. Жители беспокоятся, что вскоре их станет еще меньше.Дом Феоны Здоренко уже давно аварийный, там выбиты стекла, а крошащиеся стены покрывают граффити. Особенно тяжелая ситуация с крышей. Но реставрацию не проводят и не планируют.Объединение «Мой Фасад», которое борется за сохранение исторического наследия Ростова-на-Дону, пыталось в 2021 добиться включения дома в перечень ОКН. Комитет по охране объектов культурного наследия отказал активистам.По мнению членов объединения, комитет не готов тратить на сложную реставрацию ресурсы, несмотря на несомненную важность 150-летнего здания для Ростова.С 2021 года дом разрушился еще сильнее — остались стены под обвалившейся крышей. На выступах складируют мусор, окна разбили вандалы. Против проникновений некоторые окна заколочены досками крест-накрест, из других торчат осколки разбитого стекла. Пешеходная дорога рядом усыпана крошкой трескающегося фасада и камнями столь редкого для Ростова ракушечника.Дом на Донской, 41 числится в списках под снос. Общественники переживают, что уникальная постройка из ракушечника с вековой историей будет стерта с лица города.