В Ростове на Суворова разрушается столетний доходный дом Л.С. Хазизовой

Фото: ДонДей

В Ростове на Суворова разрушается столетний доходный дом Л.С. ХазизовойДом №8 со столетней историей разрушается на глазах ростовчан. От небольших воздушных потоков части фасада старинного здания отлетает от кирпичей и попадает прямо на припаркованные автомобили. Местные жители убрали с тротуара огромные булыжники и аккуратно сложили их у края, но не решаются пройти под опасным домом.Жители убеждены, что опасную зону необходимо огородить сигнальной лентой.Краевед Леонид Санкин рассказал DonDay, здание было построено в 1898 году. До революции дом принадлежал Лусик Сергевне Хазизовой. Ее отец Сергей Петрович служил помощником присяжного поверенного. В подъезде сохранилась старинная чугунная лестница. Кроме того в этом здании купец Фундаменский Цедик Ицкович.По словам Леонида, этот первый квартал Суворова, бывший Мало Садовой мог бы стать туристической изюминкой города. Там большое количество достопримечательностей. Но руководство города ничего не делает для сохранения исторического наследия и история города уходит. А это очень печально, - добавил краевед.Дом Л.С. Хазизовой не является объектом культурного наследия. Возможно, старинное здание постигнет та же участь, что и многие другие неохраняемые дома - снос.