Очередной гендиректор МУП «Ростовская транспортная компания» покинул пост



МУП «Ростовская транспортная компания» снова осталась без руководства. Свой пост покинул генеральный директор Юрий Овчинников. Сообщение опубликовано на сайте организации 18 ноября.



На должности Юрий Овчинников проработал пять месяцев. Его назначили в июне 2019 года. Он написал заявление по собственному желанию.



Новый руководитель пока не назначен. Обязанности начальника пока исполняет Александр Рюмшин.



Добавим, что за последние пару лет в компании сменились несколько руководителей. В мае 2019 года должность оставил Николай Сидоров, возглавлявший МУП «РТК» с октября 2018 года. До его назначения компанию год возглавляла Елена Щербакова. До неё полгода предприятием руководила Елена Дедова. На этом месте она сменила Владимира Шкунденкова. После его ухода «РТК» осталась с многомиллионными долгами за электроэнергию.



Напомним, МУП «Ростовская транспортная компания» - оператор движения трамваев и троллейбусов. Предприятие также эксплуатирует единственный в городе электробус, который курсирует по маршруту № 88.