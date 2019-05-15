Гендиректор муниципальной пассажирской компании Ростова покинул должность



Генеральный директор муниципальной компании «Ростовпассажиртранс», которая осуществляет городские автобусные перевозки, Валерий Костяков подал в отставку. Об этом сообщил Ростовский городской транспорт 17 мая.



Валерий Костяков написал заявление об увольнении по собственному желанию. Он был назначен на должность 27 октября 2017 года. До этого Костяков возглавлял отдел ГИБДД по Белокалитвинскому району.



На время руководства чиновника пассажирской компанией пришлась скандальная транспортная реформа в Ростове. Городской департамент транспорта заключил 65 контрактов с перевозчиками. Однако компании не выполнили свои обязательства, выпустив на маршруты недостаточное количество транспорта. Администрация города, в свою очередь, не приняла никаких мер, чтобы обеспечить жителей транспортом. Так, в ноябре 2018 года от запланированного количества на линии вышли только 64% единиц транспорта. Люди часами простаивали в очередях в ожидании автобусов.



Напомним, что за день до увольнения Валерия Костяков, 15 мая, свой пост покинул гендиректор МУП «Ростовская транспортная компания» Николай Сидоров. РТК занимается трамвайными перевозками.



Добавим, что с 30 ноября прошлого года вакантным остаётся место заместителя главы администрации Ростова-на-Дону по транспорту и дорожному хозяйству. Евгений Лебедев уволился по собственному желанию.