Назначен новый гендиректор Ростовской транспортной компании



В донской столице - очередные кадровые изменения. Исполняющий обязанности сити-менеджера Ростова подписал распоряжение о назначении нового директора Ростовской транспортной компании.



По данным официальных документов, появившимся в распоряжении редакции Rostov.ru, генеральным директором фирмы назначен Юрий Овчинников. Срок договора его полномочий начался с 7 июня 2019 года и продлится три года с испытательным сроком один месяц.



Напомним, ранее Ростовскую транспортную компанию возглавлял Николай Сидоров. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию.



Ростовская транспортная компания обеспечивает перевозки на электротранспорте. Фирма обслуживает трамвайные маршруты № 1, № 4, № 6, № 7 и № 10. С 1 декабря 2018 года РТК ответственно за восемь троллейбусных маршрутов: № 1, № 2, № 5, № 6, № 8, № 9, № 12, № 22.