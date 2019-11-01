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Уникальный свинцовый слиток нашли археологи при раскопках в Ростовской области

Уникальный свинцовый слиток нашли археологи при раскопках в Ростовской области
Уникальный слиток свинца обнаружили археологи во время раскопок древнего Азака. О находке рассказали в начале ноября представители Азовского музея-заповедника.

Известно, что этот слиток был с двумя отверстиями, которые предназначены для его перемещения. Его нашли в жилище металлургов.

По словам заведующего отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрея Масловского, такие находки встречаются довольно редко. Более того, неизвестно, по какой причине хозяева слитка оставили столь дорогую вещь и не забрали ее во время переселения или перемещения. Ведь 30-килограммовая находка на то время стоила больших денег.

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