Уникальный свинцовый слиток нашли археологи при раскопках в Ростовской области



Уникальный слиток свинца обнаружили археологи во время раскопок древнего Азака. О находке рассказали в начале ноября представители Азовского музея-заповедника.



Известно, что этот слиток был с двумя отверстиями, которые предназначены для его перемещения. Его нашли в жилище металлургов.



По словам заведующего отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрея Масловского, такие находки встречаются довольно редко. Более того, неизвестно, по какой причине хозяева слитка оставили столь дорогую вещь и не забрали ее во время переселения или перемещения. Ведь 30-килограммовая находка на то время стоила больших денег.