Почти в четыре раза выросло число отцов в декрете в Ростовской области
В Ростовской области пособия по уходу за ребенком до 1,5 года получают 1 318 отцов. Полгода назад число достигало 349. Данные 17 октября опубликовал Социальный фонд России по Ростовской области.
В этом году выплаты для отцов составляют от 9,2 тысячи рублей до 49,1 тысячи рублей в месяц. За каждый год отпуска папы получают 1,8 коэффициента, если ухаживают за первым ребенком. 3,6 коэффициента получают при уходе за вторым ребенком. А 5,4 коэффициента - за третьим или четвертым ребенком.
При оформлении декретного отпуска отец должен написать заявление своему работодателю. Время в декретном отпуске засчитывается в рабочий стаж и формирует пенсионные коэффициенты. Отцы, которые нигде не работают, тоже могут получать пособие.