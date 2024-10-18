Почти в четыре раза выросло число отцов в декрете в Ростовской области

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В Ростовской области пособия по уходу за ребенком до 1,5 года получают 1 318 отцов. Полгода назад число достигало 349. Данные 17 октября опубликовал Социальный фонд России по Ростовской области.В этом году выплаты для отцов составляют от 9,2 тысячи рублей до 49,1 тысячи рублей в месяц. За каждый год отпуска папы получают 1,8 коэффициента, если ухаживают за первым ребенком. 3,6 коэффициента получают при уходе за вторым ребенком. А 5,4 коэффициента - за третьим или четвертым ребенком.При оформлении декретного отпуска отец должен написать заявление своему работодателю. Время в декретном отпуске засчитывается в рабочий стаж и формирует пенсионные коэффициенты. Отцы, которые нигде не работают, тоже могут получать пособие.