Заксобрание Ростовской области проводит опрос о соблюдении тишины при проведении ремонта в квартирах



На сайте Законодательного собрания Ростовской области проводится опрос о соблюдении тишины и покоя при проведении ремонта в квартирах. В парламенте рассказали, что от граждан поступают многочисленные обращения в связи с этим вопросом.



Председатель комитета Заксобрания по законодательству Александр Косачев пояснил, что жители Ростовской области просят установить административную ответственность за нарушение тишины и покоя людей во время проведения ремонта в квартирах.



- Мы осознаём, что каждый должен иметь право на отдых, поэтому сейчас взвешиваем все «за» и «против» введения соответствующих ограничений, - добавил Александр Косачев. - Нам важно услышать позицию большинства дончан, узнать их мнение относительно данной проблемы.



Предлагается запретить проводить ремонт в квартирах в период с 13 до 15 часов, с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и праздничные дни. В случае нарушения планируется ввести административное наказание. Запрет не будет распространяться на случаи проведения работ в течение полутора лет после сдачи дома в эксплуатацию.



Жителям Ростовской области предлагают принять участие в опросе на сайте Законодательного собрания.