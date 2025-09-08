О полезных для здоровья осенью продуктах рассказала врач из Ростовской области

Фото: Нейросеть

С наступлением осенней поры активизируются респираторные заболевания. Несмотря на капризы погоды и надвигающееся похолодание, осень щедра на дары, помогающие укрепить организм перед зимой. О наиболее ценных для здоровья продуктах рассказала врач из Ростовской области Дарья Мелешко.По словам специалиста, капуста – один из самых полезных осенних овощей. В 100 граммах свежей капусты содержится до 70% от необходимой суточной дозы витамина C. Кроме того, капустные листья богаты витаминами K, группы B, фитонцидами и органическими кислотами.- Эти компоненты способствуют укреплению иммунитета, поддержанию здоровья желудочно-кишечного тракта и повышению общей устойчивости организма к сезонным заболеваниям, - пояснила Дарья.Тыква также является ценным осенним овощем. Она укрепляет иммунную систему благодаря витаминам A, C и E, улучшает зрение и состояние кожи, стимулирует пищеварение за счет содержания клетчатки и пектина. Кроме того, тыква поддерживает работу сердца и нервной системы, способствует контролю веса благодаря низкой калорийности и содержит редкие витамины T и K.Шиповник – еще один продукт, богатый витаминами и полезными веществами. Осенью он особенно полезен для укрепления иммунитета и профилактики простудных заболеваний.- Употребление шиповника поддерживает работу сердечно-сосудистой системы, снижает уровень холестерина и нормализует артериальное давление, - отметила врач. - Шиповник также полезен для улучшения пищеварения, укрепления сосудов и выведения токсинов.Важно помнить, что даже сезонные продукты следует употреблять в умеренных количествах, учитывая индивидуальные особенности и потребности организма.Чтобы сохранить полезные свойства сезонных продуктов, можно воспользоваться несколькими способами.Замораживание – отличный способ сохранить продукты, их внешний вид, структуру, вкус и большую часть полезных веществ, по мнению Дарьи.- Дары сада и огорода можно сушить естественным путем или в духовке. Однако оптимальным вариантом является использование электросушилки, обеспечивающей равномерную просушку и сохранение максимального количества витаминов и микроэлементов, - уточнила врач.