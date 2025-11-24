Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

На Дону назвали приложения «белого списка», работающие без интернета

На Дону назвали приложения «белого списка», работающие без интернета

Минцифры РФ опубликовало «белый список» приложений, которые работают без мобильного интернета. Как отметили в ведомстве, создание списка проходило в два этапа и в последствии будет пополняться.

На первом этапе в него вошли: ВКонтакте, Одноклассники, Mail.ru, мессенджер Max, сервисы Госуслуг, сервисы Яндекса, Ozon, Wildberries, Avito, Дзен, Rutube, официальный сайт платёжной системы «Мир», сайты Правительства и Администрации Президента РФ, федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ), а также операторы связи — Билайн, МегаФон, МТС, Ростелеком и T2.

На втором этапе добавили сайты и сервисы государственных органов (Госдума, федеральные министерства, службы и агентства), государственные информационные системы, Генпрокуратуру, сайты правительств субъектов РФ, Почту России, Альфа‑Банк, систему цифровой маркировки «Честный знак», а также СМИ и коммерческие сервисы: «Комсомольская правда», РИА Новости, РБК, Газета.ру, Лента.ру, Rambler, РЖД, туристический портал Туту.ру, навигатор 2ГИС, такси «Максим» и прогноз погоды Gismeteo.
Фото: нейросеть
0 1

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.