На Дону назвали приложения «белого списка», работающие без интернета

Фото: нейросеть

Минцифры РФ опубликовало «белый список» приложений, которые работают без мобильного интернета. Как отметили в ведомстве, создание списка проходило в два этапа и в последствии будет пополняться.На первом этапе в него вошли: ВКонтакте, Одноклассники, Mail.ru, мессенджер Max, сервисы Госуслуг, сервисы Яндекса, Ozon, Wildberries, Avito, Дзен, Rutube, официальный сайт платёжной системы «Мир», сайты Правительства и Администрации Президента РФ, федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ), а также операторы связи — Билайн, МегаФон, МТС, Ростелеком и T2.На втором этапе добавили сайты и сервисы государственных органов (Госдума, федеральные министерства, службы и агентства), государственные информационные системы, Генпрокуратуру, сайты правительств субъектов РФ, Почту России, Альфа‑Банк, систему цифровой маркировки «Честный знак», а также СМИ и коммерческие сервисы: «Комсомольская правда», РИА Новости, РБК, Газета.ру, Лента.ру, Rambler, РЖД, туристический портал Туту.ру, навигатор 2ГИС, такси «Максим» и прогноз погоды Gismeteo.