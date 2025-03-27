Ростовский врач рассказала о продуктах опасных для аллергиков весной

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Ростовский доктор предостерегла от опасных для аллергиков продуктов в весенний период. Дарья Мелешко объяснила, как минимизировать риски, связанные с сезонной аллергией.С наступлением весны учащаются жалобы на аллергию. Уже в апреле воздух насыщен пыльцой, что приводит к зуду, риниту и чиханию. В этот период повышается чувствительность к некоторым овощам и фруктам.Хотя многие прибегают к антигистаминам, не все знают о продуктах, способных ухудшить состояние, вплоть до отека Квинке. Облегчить симптомы можно, скорректировав питание и исключив определенные продукты.Врач пояснила, что аллергены – это белки в пыльце, а некоторые продукты содержат аналогичные белки. Организм реагирует на них, как на аллерген.При аллергии на березу стоит отказаться от яблок, груш, персиков и прочих косточковых, а также моркови, сельдерея, петрушки, орехов (особенно арахиса) и сои. При аллергии на амброзию – от бананов и продуктов из семян подсолнечника. При аллергии на полынь – от цитрусовых, подсолнечного масла, семечек, халвы, цикория и меда.Эти продукты лучше исключить во время цветения, а в остальное время употреблять можно. Тепловая обработка разрушает белок, схожий с аллергеном, и пища усваивается нормально.