Александр Скрябин поручил изучить опыт борьбы с жуком-паразитом

Фото: Администрация Ростова.

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин на расширенном совещании обсудил проблему распространения ясеневой изумрудной узкотелой златки, уничтожающей деревья в городских лесах. Он поставил задачу оценить масштабы поражения и изучить опыт борьбы с этим вредителем в других регионах.В Ростове-на-Дону деревья оказались уязвимыми перед златкой. Жук-вредитель сначала уничтожил ясени в Москве и Подмосковье, включая уникальную коллекцию в Главном ботаническом саду РАН, а затем распространился на другие территории. Единственным эффективным методом борьбы с вредителем стала вырубка пораженных деревьев.На сегодняшний день очаги златки выявлены в 12 регионах России, включая Ростовскую область. В стране поражено уже около 5,2 миллиона гектаров. Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь на пресс-конференции также поднимал вопрос о необходимости борьбы с этим жуком.Александр Скрябин подчеркнул, что на совещании обсуждались меры по противодействию вредителю. Он отметил, что важно не рубить с плеча, и поставил задачу оценить масштабы поражения и изучить опыт других регионов.- Заслушал доклад заместителя по жилищно-коммунальному хозяйству Станислава Марченко. Понимаю всю остроту проблемы, но мы не будем рубить с плеча. Поставил задачу для начала оценить масштабы пораженных территорий и еще раз внимательно изучить опыт борьбы с вредителем других регионов, - отметил Александр Скрябин.Для решения проблемы планируется привлечь научное сообщество. В Ростове ясень растет как в лесах, так и в парках и скверах. Необходимо защитить здоровые деревья от паразита. Там, где это невозможно, будет обновляться зеленый фонд, включая замену ясеня на другие деревья, устойчивые к жуку.