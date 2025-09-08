В городских лесах Ростова проводят оценку масштабов поражения ясеневой златкой

Фото: администрация Ростова.

Ясень составляет более 20% всех деревьев в городских лесах Ростова-на-Дону. К сожалению, большая часть этих деревьев погибает из-за опасного вредителя — ясеневой изумрудной узкотелой златки. Поражение жуком приводит к пожелтению и высыханию кроны дерева, затем кора белеет и отслаивается. Жучки, прячущиеся в корневой системе, не дают побегам развиваться. В итоге от пораженного дерева нужно избавиться.С нашествием златки столкнулись 12 регионов России. И первой была Московская область, где златку выявили еще в 2000-х, а сейчас златка угрожает кавказскому заповеднику.Впервые очаг поражения златкой был обнаружен в Кумженской роще осенью 2023 года. По словам начальника управления благоустройства и лесного хозяйства города Татьяны Сапрыкиной, паразит также распространился в Щепкинском лесу, Змиёвской балке, Лелюшенковском лесопарке, на территории Можайских прудов, в парке Авиаторов и на улице Левобережной.Проблема с жуком-вредителем затронула и Ботанический сад ЮФУ. Там растёт много пенсильванского ясеня, который наиболее подвержен поражению златкой. Директор Ботанического сада Татьяна Вардуни сообщила, что придётся вырубить около тысячи поражённых деревьев и заменить их другими видами.По словам Татьяны Сапрыкиной, в России существует реестр разрешённых пестицидов и агрохимикатов, но ни один из них не эффективен против златки. В Ботаническом саду подтверждают, что эффективных мер защиты от вредителя практически нет.Сейчас специалисты осматривают лесопарковые зоны в поисках здоровых деревьев. А пораженные златкой планируют заменить на виды, которые устойчивы к вредителю.