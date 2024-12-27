Нутрициолог из Ростова рассказала, чем заменить майонез в новогодних салатах

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Скоро наступит один из самых любимых праздников в России — Новый год. Многие уже задумываются о том, какие блюда будут готовить, и подбирают рецепты. Конечно, не обходится без салатов, а в салатах — без майонеза. Но так ли он безопасен для здоровья и фигуры? Об этом рассказала нутрициолог из Ростова-на-Дону Анна Купрова.Анна отметила, что проблема майонеза не только в его калорийности. Дело в качестве жиров, из которых он состоит. Для производства часто используют рафинированное масло. Его подвергают обработке с использованием высоких температур и химических веществ, чтобы удалить примеси и продлить срок хранения. Такое масло практически не несет пользы для организма, ведь после переработки оно может потерять некоторые питательные вещества и антиоксиданты.Еще одна проблема — трансжиры. Они связаны с повышением уровня плохого холестерина и снижением уровня хорошего. Это может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям. Многие производители отказались от трансжиров. Но все равно стоит внимательно читать этикетки.Также в майонезе могут содержаться усилители вкуса, консерванты (сорбат калия или бензонат натрия) и другие химические добавки. Некоторые исследования показывают, что определенные консерванты могут вызывать аллергические реакции, негативно влиять на здоровье кишечной микрофлоры и быть эндокринными дизрапторами, вмешивающимися в работу гормональной системы.Анна рекомендует заменить покупной майонез домашним. В нем нет ничего плохого, если употреблять его разумно. Самое важное — качественное масло, которое лежит в основе соуса. Лучше всего выбрать оливковое масло первого отжима. Если смущает аромат, можно взять оливковое рафинированное.Ингредиенты:1. Все продукты должны быть одной температуры, поэтому достаньте их из холодильника заранее.2. С помощью блендера взбивайте яйца и масло до образования нежной густой эмульсии.3. Добавьте оставшиеся ингредиенты и взбейте соус ещё около 30 секунд.4. Переложите получившийся майонез в стеклянную банку и поставьте в холодильник. После охлаждения продукт будет готов к употреблению.Стоимость 350 миллилитров домашнего майонеза составит примерно 700–900 рублей. За 800 миллилитров обычного майонеза можно отдать до 250 рублей. Большинство людей предпочтут сэкономить, но важно помнить о здоровье.