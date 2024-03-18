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Новым прокурором Батайска стал Роман Антошин

Новым прокурором Батайска стал Роман Антошин
Надзорное ведомство Батайска возглавил 45-летний Роман Антошин. Информацию об этом сообщили 18 марта в городской администрации.

Роман Антошин - уроженец Краснодарского края. После окончания Брянского государственного университета в 2002 году он приступил к работе помощником прокурора в Погарском районе. Затем Роман продвигался по служебной лестнице и занимал различные должности в прокуратуре Брянской области, включая прокурора отдела и старшего прокурора отдела по надзору за исполнением федерального законодательства. Сообщается, что Роман Антошин имеет классный чин – советник юстиции, об этом пишут СМИ Брянска.

На прошлой неделе новый прокурор города приступил к своим обязанностям. Андрей Шамра, который ранее занимал должность прокурора Батайска, в настоящее время возглавляет прокуратуру Советского района в донской столице.
Фото:Брянск регион
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