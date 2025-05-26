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Новым пресс-секретарем администрации Ростова стал Сергей Каменецкий

Новым пресс-секретарем администрации Ростова стал Сергей Каменецкий
Сергей Каменецкий назначен новым руководителем управления по информационному сопровождению и взаимодействию со средствами массовой информации администрации Ростова. Об этом объявил глава города Александр Скрябин в своем телеграм-канале 26 мая.

Сергей Каменецкий — уроженец Ростова. С 2002 по 2022 годы он работал на руководящих должностях в группе компаний «ЮГ Руси», включая пост заместителя генерального директора ООО «МЭЗ ЮГ Руси». В период с января 2023-го по май 2025 года он занимал должность генерального директора ростовского ипподрома.

Ранее пресс-секретарем администрации Ростова была Мария Петрова, которая проработала на этой позиции пять лет.
Фото: тг-канал Александра Скрябина
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