Новых заражённых выявили в 35 муниципалитетах Ростовской области

В Ростовской области за минувшие сутки зарегистрировали 286 новых случаев заражения коронавирусом. Все больные оказались жителями 35 городов и районов Дона. Информация появилась на сайте регионального правительства 1 марта.Своё лидирующее положение по-прежнему занимает Ростов-на-Дону. За минувшие сутки в донской столице ковидный диагноз подтвердился у 93 горожан. На втором месте - Таганрог, Зерноградский и Неклиновский районы. Там специалисты зарегистрировали по 12 человек с коронавирусом. Закрывают антитройку Азовский, Багаевский, Егорлыкский и Семикаракорский районы - по девять больных.По восемь инфицированных выявили в Азове, Новочеркасске, Каменском и Матвеево-Курганском районах. По семь - в Гуково, Новошахтинске, Мясниковском, Октябрьском и Сальском районах. В Батайске и Белокалитвинском районе у шестерых человек ковидный тест оказался положительным, в Волгодонском и Миллеровском районах - у пятерых, в Шахтах и Аксайском районе - у четверых.По три дончанина заразились COVID-19 в Мартыновском, Тацинском, Усть-Донецком, Цимлянском и Шолоховском районах. У пары человек из Донецка и Морозовского района подтвердился ковидный диагноз. Единичные случаи заболеваний были зафиксированы в Каменске-Шахтинском, Верхнедонском, Кагальницком, Константиновском и Милютинском районах.