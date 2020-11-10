Новых заражённых COVID-19 выявили в 41 муниципалитете Ростовской области

В Ростовской области зарегистрировали 305 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Все больные оказались жителями 41 района и города Дона. Об этом сообщили в региональном правительстве 12 ноября.Лидером по числу инфицированных по-прежнему является Ростов-на-Дону. За минувшие сутки в областном центре COVID-19 заразились 114 человек. В Сальском районе ковидных больных стало на 17 человек больше, а в Каменске-Шахтинском - на 15 человек. В Таганроге опасный вирус подхватили 14 жителей, в Неклиновском районе - 13.В Гуково и Волгодонске специалисты зарегистрировали по 11 случаев заражения, в Верхнедонском - десять случаев, в Шахтах и Новочеркасске - по восемь. По семь человек с коронавирусом выявили в Новошахтинске и Семикаракорском районе, по шесть - в Зверево и Мясниковском районе. В Аксайском, Красносулинском и Тарасовском районах ковидные тесты оказались положительным у пяти дончан. В Цимлянском районе коронавирус подтвердился у четырёх местных жителей.По три человека заболели в Багаевском, Веселовском, Зерноградском и Миллеровском районах, по два человека - в Батайске, Зимовниковском, Милютинском, Морозовском, Октябрьском, Песчанокопском, Тацинском и Усть-Донецком районах. Единичные случаи заражения зарегистрировали в Азове, Азовском, Белокалитвинском, Егорлыкском, Кагальницком, Каменском, Константиновском, Матвеево-Курганском, Орловском, Пролетарском и Шолоховском районах.Добавим, нарастающим итогом число инфицированных в Ростовской области достигло 34 347. При этом 1 013 стали жертвами смертельной болезни. За минувшие сутки коронавирус унёс жизни 19 человек.