В Ростове и Новошахтинске выявили наибольшее число заражённых COVID-19

За минувшие сутки в Ростовской области зарегистрировали ещё 310 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Новые больные оказались жителями 36 городов и районов Дона. Об этом сообщили в региональном правительстве 23 ноября.Ростов-на-Дону и Новошахтинск оказались самыми инфицированными муниципалитетами. Там выявили 127 и 16 человек с COVID-19 соответственно. Закрывает тройку лидеров Таганрог - 15 заражённых.В Сальском районе ковидный диагноз подтвердился у 14 человек, в Новочеркасске - у 13 человек, в Батайске и Каменске-Шахтинском заболели по 12 человек. У 11 жителей Красносулинского и Миллеровского районов тесты на коронавирус также показали положительные результаты. По восемь заражённых обнаружили в Гуково и Шахтах, по семь - в Верхнедонском и Неклиновском районах, по шесть - в Волгодонске и Тацинском районе.Четверо заразились коронавирусом в Орловском и Семикаракорском районах, трое - в Аксайском, Каменском и Константиновском районах. По два человека заболели COVID-19 в Азовском, Кагальницком, Тарасовском и Усть-Донецком районах. Единичные случаи заражения зарегистрировали в Зверево, Донецке, Багаевском, Белокалитвинском, Боковском, Веселовском, Егорлыкском, Зерноградском, Матвеево-Курганском, Мясниковском, Октябрьском и Пролетарском районах.Добавим, что за весь период пандемии в Ростовской области коронавирусную инфекцию перенесли 37 769 человек. Однако 1 203 пациента не смогли побороть смертельную болезнь, 19 из них скончались за последние сутки.