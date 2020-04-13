Новые случаи заражения коронавирусом выявили в двух городах Ростовской области
Фото: Алексей Бойко
Сразу в двух городах Ростовской области подтвердили новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки болезнь выявили у шести человек. Всего по региону зафиксировано 104 больных, восемь из которых уже выздоровели.
За 13 апреля диагноз «коронавирус» подтвердили у пяти жителей Ростова-на-Дону и одного жителя Шахт. Под медицинским наблюдением находятся семь детей с подтверждённой болезнью.
Напомним, ранее стало известно, что состояние одного пациента в Ростове ухудшилось до крайне тяжёлого. Вместе с ним ещё три человека подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
В донском регионе под медицинским наблюдением находятся 1 517 человек.